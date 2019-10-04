《魚缸博客》「金九」內房被低估？碧桂園同恒大買邊隻好？

《魚缸博客》話說成個「金九」都係悶局，傳統濠賭、消費、內房都係炒唔起，一來香江政

治事件影響到孖屐個氣氛，二來大家都覺得神州經濟都唔多好，所以都對相關板塊無太大期待。

點知今日（４日）內房兩位大隻佬碧桂園（０２００７）同恆大（０３３３３）同樣公布銷

售數據，９月份合同銷售額按年升四成同三成幾，博客睇完份數據，不禁講句：「哇，大家九月

好似發緊夢咁，有咩理由睇唔到啊？」

或者大家都俾港股個氣氛影響，以為神州個經濟同香江一樣咁差，點知原來大家都低估咗內

房銷售能力，係呢個市道底下，兩名大隻佬都可以ｋｅｅｐ到呢個銷售額按年增長，真係神奇、

頂級、超卓，所以今日好多人立即追貨，怕錯過埋個「銀十」。

相信唔少人都會問，大隻佬有兩個，但錢就得一注，究竟點入手好呢？博客個人意見就覺得

，安全小小就買碧桂園，畢竟佢係恆指成分股，有基金同大戶係背後出貨入貨，相對地未必升得

咁快，但風險就低啲；但如果你係承受得起風險，買恆大可能係一個唔錯選擇，因為過往恆大抽

升都係４５度角向上，而且目前恆大股價日線圖都係底部，算係可以撈嘅目標。

短炒咁計，注碼一樣的話，博客覺得不如優先考慮下恆大，畢竟指數股受大市氣氛影響，基

金要局住出貨，依家呢個悶局二萬六關應該選擇炒股不炒市策略。當然啦，其實佢哋兩個都叮噹

馬頭，大家可以考慮自己可承受風險入手。

暫時博客都覺得兩隻可入手，恆大現價追入無有怕，底部可睇１６銀，失守就要走，短期反

彈可先睇２０銀關；碧桂園今日抽一大棍，現價追都可以，但第一個阻力位可能係１２銀左右，

只要唔穿１０銀都可以守住。祝大家１０月贏多啲！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

