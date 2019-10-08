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即市新聞

08/10/2019 09:00

《傳聞共賞》匯控擬再裁減最多１萬人，京信通信拓新業務

　《傳聞共賞》　匯控擬再裁減最多１萬人，亞洲影響料有限
　　　　　　　　ＥＳＲ本周尋求上市聆訊
　　　　　　　　物管股藍光嘉寶擬本周招股
　　　　　　　　京信通信拓新業務；中信証券布局珠三角；中食推新飲料

　《昔日傳聞》　中國飛鶴下周上市聆訊，月中展開上市前推介
　　　　　　　　國慶金飾銷售旺；澳門酒店人氣旺盛；大家樂加快內地開店
　　　　　　　　基金偷步入市搶百威亞太；內地５Ｇ基站天線需求增加
　　　　　　　　貝萊德與騰訊商洽探索擴張中國業務
　　　　　　　　渣打上月阿聯酋裁減過百職位，轉型拓數碼業務
　　　　　　　　抖音母企上半年營收表現超預期，６月成功扭虧
　　　　　　　　機構節流加快「去中環化」，世邦魏理仕轉租金鐘觀塘商廈
　　　　　　　　國慶內地酒店需求旺；青島啤酒計劃擴大海外市場
　　　　　　　　提親倫交所，港交所傳洽逾７００億銀團
　　　　　　　　尖沙咀君怡酒店全幢快易手，獲４８億元洽購
　　　　　　　　基金減持內險股，預期內地保險市場競爭加劇
　　　　　　　　周大福加次級城市增設分店；莎莎力拓線上線下零售模式
　　　　　　　　滔搏（０６１１０）國際配售已獲超額認購
　　　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ因市場不穩，延遲至明年上市
　　　　　　　　內地動力電池行業整固；京信通信天線基站訂單上升
　　　　　　　　人民幣國債中標息率未及３厘
　　　　　　　　「大水喉」力吸美團；外資偷步買人債
　　　　　　　　深圳機場國際客雙位數增長；內地金銀飾物銷售升兩至三成
　　　　　　　　中國油田服務價格上升；影視產業政策推出
　　　　　　　　港交所已委任瑞銀匯控，助游說倫交所股東同意併購方案
　　　　　　　　內地煤炭產銷續跌；小米積極發展產業基金
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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