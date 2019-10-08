《傳聞》ＥＳＲ本周尋求上市聆訊

《傳聞》市場消息指，早前宣布擱置上市的亞太區物流地產運營商ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ

Ｌｉｍｉｔｅｄ，預計最快周四（１０日）尋求上市聆訊。

６月時決定延期上市的ＥＳＲ，當時擬集資最多９７﹒５６億元。招股文件顯示，ＥＳＲ上

半年純利升２３％至７５９５萬美元（約５﹒９億港元），經調整純利則大減７６％至

９３９﹒１萬美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

