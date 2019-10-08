《魚缸博客》憧憬貿談短期有利好消息刺激，萬洲現價可分段買入！

《魚缸博客》今個星期嘅重頭戲放返喺花旗國同神州嘅高級別經貿會談度，花旗國總統侵侵

（特朗普）就釋出善意，話同神州達成貿易協議嘅機會都好大，但就強調要達成全面嘅協議，而

神州就表示希望縮窄談判嘅範圍。聽落似乎大家嘅目標都有啲出入，不過短期傳出部分利好消息

嘅可能性仍然大，尤其係喺農業採購方面嘅行動，所以短炒隻豬肉佬萬洲（００２８８）值博率

都幾高。

事關喺上兩個星期正式醞釀緊呢個星期四（１０日）、五（１１日）嘅高級官員會談之前，

神州已經開始返採購花旗國嘅大豆，而且神州目前喺穩定國內豬價都做左唔少功夫，但都未見明

顯成效，顯示豬肉孖屐仍然係求過於供。再加上，對比起其他相對難妥協嘅議題，例如知識產權

、強制技術轉移等，其中一個議題 農業就比較容易攞到共識，所以放寬花旗國豬肉入口嘅關稅

措施，係相對可行嘅協議。

另外，萬洲將會喺今個月尾（２８日）公布業績，高佬（高盛）就發表研究報告，指萬洲喺

花旗國同神州嘅業務都會有強勁嘅復甦，其中喺花旗國嘅豬肉製品公司Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ嘅

利潤更加會ｄｏｕｂｌｅ；預計第三季盈利可以按年升三成三，比萬洲「買貨」嘅評級，「他屐

」睇９﹒６銀。

睇埋個公仔圖，近日萬洲走勢都貼近保歷加通道嘅中軸，亦即係２０天線約７﹒０８銀個位

置，目前通道底部同ＭＡＣＤ熊差距亦有收窄嘅跡象，短期再大跌嘅機會唔太大。博客建議，可

趁貿談未開波前以現價分注買入，短線博佢喺貿談好消息帶動下，上望７﹒５銀，以及業績後重

上８銀嘅水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

