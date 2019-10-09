《傳聞》市場盛傳有大型商場減租，與租戶共度時艱，本地地產股昨日（８日）明顯受壓，
當中新鴻基地產（０００１６）跌穿１１０元重要支持位，短期下試１００元至１０５元的支持
區。
中國債市規模已超越日本，據悉今年來券商債券承銷規模大增近五成，成為券商盈利增長動
力來源之一，中金（０３９０８）受惠，如股價回落至１４元邊緣，是低吸的好機會。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/10/2019 09:01
《傳聞》傳大型商場減租，中國債市壯大利中金
《傳聞》市場盛傳有大型商場減租，與租戶共度時艱，本地地產股昨日（８日）明顯受壓，
當中新鴻基地產（０００１６）跌穿１１０元重要支持位，短期下試１００元至１０５元的支持
區。
中國債市規模已超越日本，據悉今年來券商債券承銷規模大增近五成，成為券商盈利增長動
力來源之一，中金（０３９０８）受惠，如股價回落至１４元邊緣，是低吸的好機會。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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