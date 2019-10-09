《傳聞》金管局９月底曾與議員、工商界團體及銀行代表會面，商討如何在中美貿易戰及本
港社會運動衝擊下，推出措施為中小企紓困。
市場消息指，協調機制已基本就緒，金管局與活躍於中小企融資業務的銀行代表，將於本周
舉行會議，方案料包括在特殊情況下，能否容許銀行對中小企的逾期還款作彈性處理。
消息指，目前不少中小企面對的困難，非本身經營不善，而是受到近月社會動盪影響，若事
件平息，問題便可解決。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/10/2019 09:13
《傳聞》銀行業協調機制已就緒，研彈性處理中小企欠款
《傳聞》金管局９月底曾與議員、工商界團體及銀行代表會面，商討如何在中美貿易戰及本
港社會運動衝擊下，推出措施為中小企紓困。
市場消息指，協調機制已基本就緒，金管局與活躍於中小企融資業務的銀行代表，將於本周
舉行會議，方案料包括在特殊情況下，能否容許銀行對中小企的逾期還款作彈性處理。
消息指，目前不少中小企面對的困難，非本身經營不善，而是受到近月社會動盪影響，若事
件平息，問題便可解決。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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