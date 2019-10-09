《魚缸博客》阿爺力推健康政策，中生製藥仍有上升空間！

《魚缸博客》依家香江魚缸整體都唔多掂，反而同神州有關嘅魚毛仲有「餐士」反彈。凡事

都要睇阿爺頭，見阿爺近排好關注國民健康，早前除咗出國策力捧體品股之外，仲有力捧醫藥股

，所以博客今次就嚟講吓中生製藥（０１１７７）！

早前神州公布藥品「４＋７」帶量採購擴至全國開標計劃中標結果裡面，中生製藥有５種藥

品中標，同時亦有２種藥品落選。雖然中標藥品會因而被降價，但日後或會有更多公營醫院去選

用佢嘅藥品，令中生製藥收入保持穩定。而且細摩亦對中生製藥是次中標結果嘅總體影響持中性

態度，因為該行相信神州嘅仿製藥行業日後會加速整固，行業領先藥企更會轉型至創新藥物研發

上。另外，經過呢一輪帶量採購政策之後，研發能力比較差嘅藥企無中標，之後亦會被淘汰，此

舉幫咗中生製藥淘汰唔少對手，成為最終受益者添！

喺業務方面，中生製藥喺上半年嘅研發投入就有１６﹒２６億銀（人仔．下同），研發費用

率達１３巴仙，預計喺未來５年仲有１５至２０個新產品上市，或對業績增長提供助力。上半年

嘅純利就升近６巴仙約１４﹒４４億銀；收入近１２５億銀，較去年同期增長近２９巴仙，新產

品銷售佔總收入近１９巴仙！咁睇新產品嘅爆發力都不容睇小！細摩亦認為公司基本面仍穩固，

而且有強勁嘅研發投入，所以重申對其「增持」投資評級同「他屐」１４﹒５銀。

睇返公仔圖，中生製藥嘅ＭＡＣＤ熊差距開始收窄，而且ＳＴＣ嘅Ｋ線同Ｄ線有向上趨勢，

睇嚟短線仍然可以繼續睇好，可以等佢再回落至十天線（約１０﹒２銀）分段買入，短期「他屐

」為上個月高位１２﹒２２銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

