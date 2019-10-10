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即市新聞

10/10/2019 09:01

《傳聞》北水湧港有因；內地增加進口豬肉

　　《傳聞》有市場消息指，由於Ａ股對比Ｈ股出現三成溢價，持續吸引北水流入港股，買入內
銀股、內險股作套利。建設銀行（００９３９）上日（９日）逆市升０﹒０１元或０﹒１７％，
收報５﹒９６元，於５﹒８元至５﹒９元水平的支持力不弱。
　　另外亦有市場消息指，內地加大進口海外豬肉力度，以穩定豬肉價格，有利萬洲國際
（００２８８），該股上日微升０﹒０２元或０﹒２８％，收報７﹒５元，料短期於７元附近好
淡爭持。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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