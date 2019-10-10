《傳聞》光大集團擬重組，尋求明年集資至少１０億美元在港上市

《傳聞》據外電引述消息人士報道，中國光大集團計劃重組，並尋求２０２０年在香港上市

，集資規模至少１０億美元，折合大約７８﹒４億港元。

報道指，集團選址香港而非上海，部分原因是流程更短、不確定性更低。目前已聘請摩根大

通、中金公司、中信證券擔任重組顧問。至於股票發售規模則尚未最終確定，不排除最高集資規

模高達３０億美元，即２３５﹒３億港元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

