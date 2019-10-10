《魚缸博客》土耳其炸敘利亞，昅實油魔再臨，中石油宜吼低吸納

《魚缸博客》神州同花旗國今日就開始講數，缸友們而家都等緊消息，不過其實中東噚晚又

發生咗大件事，土耳其正式向敘利亞發動軍事行動，雖然侵侵（特朗普）都表態話唔支持，但地

緣政治嘅嘢要阻都阻唔到，目前相信會影響伊拉克產油區庫德斯坦，油魔又係時間再嚟啦！

不過，利好油魔又點止今次土耳其嘅軍事行動，仲有沙特上次受德黑蘭襲擊，雖然沙特自己

就話已經恢復晒油產，但事實係點真係無人知，「孖屐」一直都擔心今年油產可能會少咗，加上

年初石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）已經話要減產，所以係潛在利好油魔嘅因素之一。

雖然油魔再臨機會好大，但咩魚毛先可以食正今次條水呢？好多缸友都知道中海油

（００８８３）同油魔跟得好貼，但其實神州石油（００８５７）就比較能夠平衡基本因素同油

魔走勢。

東瀛評級佬大和今個星期唱好神州石油，話佢勘探與生產業務畀大家低估咗，亦因為「孖屐

」對分拆有憂慮，現價有啲過分調整咗啦！所以最後決定升佢評級，由「優於大市」上調到「掃

貨」，「他屐」都畀高兩成，由４﹒８銀上調至５﹒７５銀。

大和亦都有提到，「孖屐」擔心神州國家石油公司成立會影響神州石油嘅營運資金流、自由

現金流，但相信正式成立之後憂慮就會消退，而即使有短期影響，但長期都會得到重估。

部署方面，神州石油喺上星期築咗雙底後跌勢已開始減緩，現價近４銀水平其實都好硬淨㗎

啦！當然如果可能回番到保力加通道底部近３﹒８銀至３﹒９銀掃貨就更好啦，不過神州石油都

似準備抽番上去，所以缸友們自己諗啦！

技術走勢方面，快步ＳＴＣ嘅Ｋ線同Ｄ線，喺今個星期都已經入咗超賣區，加上兩條線而家

好接近，相信Ｋ線好快會上破Ｄ線，亦意味中石油會蜈蚣彈。另外，ＭＡＣＤ嘅ＤＩＦ亦都開如

慢慢收窄，有望喺短線轉返做正數，亦都意味魚毛好快轉勢踢高。

不過，博客最後都要提提缸友，除咗有突發事件影響之外，三桶油一般唔會大幅鏟高，所以

缸友都畀啲耐性，短期上望上月高位近４﹒５銀，止蝕睇３﹒６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

