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即市新聞

11/10/2019 09:09

《傳聞共賞》硅谷天堂黃金擬在港集資，江銅有意競投贊比亞銅礦

　《傳聞共賞》　硅谷天堂黃金擬來港上市籌資２億美元
　　　　　　　　中國五礦、江西銅業及紫金礦業考慮競投巴裡克黃金公司贊比亞銅礦，涉資
　　　　　　　　１０億美元

　《昔日傳聞》　北水湧港有因；內地增加進口豬肉
　　　　　　　　光大集團擬重組，尋求明年集資至少１０億美元在港上市
　　　　　　　　政府研賣地增條款，規定新私樓只售予港人
　　　　　　　　銀行業協調機制已就緒，研彈性處理中小企欠款
　　　　　　　　傳大型商場減租，中國債市壯大利中金
　　　　　　　　匯控擬再裁減最多１萬人，亞洲影響料有限
　　　　　　　　ＥＳＲ本周尋求上市聆訊
　　　　　　　　京信通信拓新業務；中信証券布局珠三角；中食推新飲料
　　　　　　　　中國飛鶴下周上市聆訊，月中展開上市前推介
　　　　　　　　國慶金飾銷售旺；澳門酒店人氣旺盛；大家樂加快內地開店
　　　　　　　　基金偷步入市搶百威亞太；內地５Ｇ基站天線需求增加
　　　　　　　　貝萊德與騰訊商洽探索擴張中國業務
　　　　　　　　渣打上月阿聯酋裁減過百職位，轉型拓數碼業務
　　　　　　　　抖音母企上半年營收表現超預期，６月成功扭虧
　　　　　　　　機構節流加快「去中環化」，世邦魏理仕轉租金鐘觀塘商廈
　　　　　　　　國慶內地酒店需求旺；青島啤酒計劃擴大海外市場
　　　　　　　　尖沙咀君怡酒店全幢快易手，獲４８億元洽購
　　　　　　　　基金減持內險股，預期內地保險市場競爭加劇
　　　　　　　　周大福加次級城市增設分店；莎莎力拓線上線下零售模式
　　　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ因市場不穩，延遲至明年上市
　　　　　　　　內地動力電池行業整固；京信通信天線基站訂單上升
　　　　　　　　人民幣國債中標息率未及３厘
　　　　　　　　「大水喉」力吸美團；外資偷步買人債
　　　　　　　　深圳機場國際客雙位數增長；內地金銀飾物銷售升兩至三成
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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