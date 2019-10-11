《傳聞》據知情人士透露，中國五礦集團、江西銅業及紫金礦業考慮競標巴裡克黃金公司贊
比亞銅礦的公司之列，該銅礦售價可能約１０億美元。另外，洛陽鉬業和中國鋁業集團也被
邀請參加競標。
巴裡克黃金為全球第二大黃金生產商，總部位於多倫多，該公司執行長Ｍａｒｋ
Ｂｒｉｓｔｏｗ在８月份時表示，目標是在２０２０年底前出售１５億美元的資產。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/10/2019 09:20
《傳聞》五礦集團、江銅及紫金有意競投贊比亞銅礦，涉資十億美元
《傳聞》據知情人士透露，中國五礦集團、江西銅業及紫金礦業考慮競標巴裡克黃金公司贊
比亞銅礦的公司之列，該銅礦售價可能約１０億美元。另外，洛陽鉬業和中國鋁業集團也被
邀請參加競標。
巴裡克黃金為全球第二大黃金生產商，總部位於多倫多，該公司執行長Ｍａｒｋ
Ｂｒｉｓｔｏｗ在８月份時表示，目標是在２０２０年底前出售１５億美元的資產。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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