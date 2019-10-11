《魚缸博客》百威亞太股民狂追，待回落至３０元水平入手博再破頂

《魚缸博客》博客呢期成日都睇住百威亞太（０１８７６）呢隻嘢，可以分開三個部分研究

。

第一次上市時候，博客睇住輝立個孖展額，計埋計埋，公開發售入飛都唔足額，所以都唔打

算入，剛好遇上淡市，無辦法啦，博客個次最後都抽走條飛。

第二次上市時，博客其實都打算暗盤掃，因為怕抽ＩＰＯ會比較淡，點知第二次佢又夠飛，

公開發售得５％，挾到自己咁乾，肯定炒得上。所以睇住個暗盤，望下有無老散出平貨，點知大

家Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｐｏｗｅｒ咁強，都入唔到手。

２７銀上市，一路飛起突破３０銀關口，市值破埋四千億，其實係咪走寶？而家睇咪覺得係

，畢竟佢抽水係拎嚟還債，其實信心大減，但博客忽略咗百威個業務係亞太區其實好勁，喺毛利

上係贏過好多國產啤酒，上市抽水拎嚟還債，純粹係想搵街外錢還，費事用自己錢咁解，順便谷

大個市值。

好多人走漏眼，主要係佢淡市之中定價太貴，所以係呢個市買貴野係咪值得，大家都保持懷

疑態度，但博客留意到，佢上市之後啲盤路都有大行炒上炒落，呢個格局同成交額，似乎令佢有

機會入到港股通，可以等北水炒多轉，因此而家可以開始吼佢回吐入手，唔派除有機會再度破頂

。

但由於佢係新股，點睇吼咩位好？老散同大行估價方法唔一樣，但博客覺得個莊（保薦人）

點都會守住四千億市值關口，換算返，大概都係３０﹒２銀左右，缸友們可以留意住呢個位，短

期再炒波幅，唔排除再度破頂。留意返，佢未過價格穩定期，可能短期上落好大，如果失守３０

銀就狠下心走貨，如果再破頂就立即食胡啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

