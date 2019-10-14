《魚缸博客》冬季燃氣需求大，北控（３９２）現價買入博追落後！

《魚缸博客》喺啱啱過去嘅十月頭國慶黃金周長假期，缸友如果提早部署定啲馬交佬或者神

州食品股，應該都有啲斬獲。而黃金周過後，下一個炒作嘅節日就係冬季啦。就嚟入冬，燃氣嘅

需求會增加，呢個時候部署定啲燃氣股就啱曬啦。

野村早前發表報告指，睇好今年神州東北省份對燃氣需求仍大，繼續出現供應短缺嘅情況。

而且神州自２０１７年起推動「煤改氣」嘅政策，鼓動使用清潔能源，今年冬季燃氣股仍然有炒

作。

今日博客就推薦一隻走勢比較落後嘅燃氣股，北京控股（００３９２）。相比起佢旗下近排

跑出嘅神州燃氣（００３８４），佢升幅明顯跟唔上。睇埋佢嘅基本面，公司上半年收入達到

３４２億銀，按年持平，而盈利就較上年同期增加一成一，主要受旗下中石油北京管道公司嘅天

然氣輸氣業務同中國燃氣業務帶動，業績可謂穩步增長。

燃氣股作為公用事業，息率都係其中一個考慮嘅因素。而相對起其他比較大隻嘅燃氣股，北

控股息算係相對高，目前有３﹒０８厘，而神州燃氣、新奧能源（０２６８８）同潤燃

（０１１９３）都係分別得１﹒３厘至１﹒８厘。從呢個角度睇，買入北控可以博追落後。

睇埋個公仔圖，近排股價大約喺３５﹒３銀水平築左個圓底兼形成咗雙底，近日連開三支陽

燭，呈回升跡象。今日隨整體燃氣板塊都有裂口高開，升破２０天線（３６﹒５１銀），而且

１４天ＲＳＩ已經回升至５０嘅水平，短期回升空間仍大。博客建議現價買入，初步阻力位可以

睇番七月中嘅橫行區大約３８﹒５銀水平，支持位睇住１０天線（３５﹒９銀）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

