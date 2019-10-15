《傳聞》光大控股（００１６５）連升多日，上日（１４日）勁升近７％至１０﹒７２元，
成交股數增加至１４００多萬股。據悉公司主力買盤來自北水，炒作光大系集團重組，但短期呈
超買，現水平高追，值博率不高。
深圳國際（００１５２）股價呈強，力守１５元以上，據悉公司旗下多項物流項目陸續運作
，提供收入來源，加上前海土地補償收益，現價吸納可作中長線投資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/10/2019 09:01
《傳聞》北水掃高光大控股；深圳國際物流項目收入增
《傳聞》光大控股（００１６５）連升多日，上日（１４日）勁升近７％至１０﹒７２元，
成交股數增加至１４００多萬股。據悉公司主力買盤來自北水，炒作光大系集團重組，但短期呈
超買，現水平高追，值博率不高。
深圳國際（００１５２）股價呈強，力守１５元以上，據悉公司旗下多項物流項目陸續運作
，提供收入來源，加上前海土地補償收益，現價吸納可作中長線投資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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