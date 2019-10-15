  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2019 09:01

《傳聞》北水掃高光大控股；深圳國際物流項目收入增

　　《傳聞》光大控股（００１６５）連升多日，上日（１４日）勁升近７％至１０﹒７２元，
成交股數增加至１４００多萬股。據悉公司主力買盤來自北水，炒作光大系集團重組，但短期呈
超買，現水平高追，值博率不高。
　　深圳國際（００１５２）股價呈強，力守１５元以上，據悉公司旗下多項物流項目陸續運作
，提供收入來源，加上前海土地補償收益，現價吸納可作中長線投資。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態15/10/2019
研究滅貧 3美學者瓜分經濟獎
生財有道14/10/2019
【濠江股市】連敬涵：澳門設證交所利濠賭股 待公布細節暫炒概念
興證快訊14/10/2019
中美新一輪貿易談判
FOCUS14/10/2019
【FOCUS】侵侵明出美農風頭 北京暗奪節奏控制
生財有道14/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：魯大師高位回落半成宜止賺
國際動態14/10/2019
超級颱風橫掃日本 至少30死15失蹤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金