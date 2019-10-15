《魚缸博客》大趨勢在新經濟，眾安在綫（０６０６０）潛力無限！

《魚缸博客》呢幾日魚缸暫時稍為有啲起息，缸友都蠢蠢欲動想入市，博客覺得依家可以留

意返啲新經濟股，始於大趨勢都喺圍繞喺科技上面，所以博客今次就嚟講吓眾安在綫

（０６０６０）！

雖然之前眾安在綫嘅成績就唔太好，但今年上半年嘅業績就已經由虧轉盈，期內純利有成近

９５００萬人仔，表現可謂好標青。而佢啱啱公布，今年頭９個月所獲原保險保費收入總額都比

去年增加逾２１巴仙，睇到佢收入仲有持續性增長。

博客覺得佢最吸引嘅一點就係，今年３月拎到金管局喺發出８張「虛擬銀行」

（Ｖｉｒｔｕａｌ Ｂａｎｋ）牌照之一！由於依家咩都以科技行先，喺神州就連出街都唔使帶

現金嘅情況下，香江都開始加緊腳步，力行搞好金融科技ｍｉｘ銀行行業。咁虛擬銀行係Ｄ咩呢

？就係缸友可以透過上網同ＡＰＰ去虛擬銀行，搞平時要整嘅存款、借貸等零售嘅銀行服務。缸

友完全唔使掂到錢之餘，仲唔使行出門口，一次過喺虛擬銀行搞掂哂Ｄ嘢！

眾安在綫本身喺神州就係一間主張用網絡嘅保險公司，所以比起其餘發牌嘅７間機構已經有

線上金融嘅經驗。而且有牌之後除咗方便到客戶，仲可以擴展自己嘅客戶來源，唔單單只局限喺

神州。眾安虛擬金融初期投放資本約１５億港銀，未來就會主攻新生代、中小企及從事科創的初

創企業三大客戶群。不過，眾安在綫公布上半年業績嘅時候，就話虛擬銀行仲籌備緊，缸友們可

趁佢未爆發前入定貨部署吓。

睇返公仔圖，眾安在綫嘅保歷加通道底部雖然向上，但頂部有下移跡象，而且佢暫連揚四日

，破咗百天線（約１９﹒８銀），或者可以等佢回落至１９銀先買入，而短期目標價喺上個月高

位２１﹒８銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

