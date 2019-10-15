《魚缸博客》政府收農地益恒地（０００１２）？似乎唔會咁順攤！

《魚缸博客》一年一度《施政報告》聽日（１６日）公布，特首之前都係自己個臉書話：「

希望能夠順利入到立法會大樓啦」，其實政府都已經有Ｐｌａｎ Ｂ，如果入唔到去嘅話就會播

錄影帶或嗻臉書做直播之類，點都會公布到。

呢份《施政報告》重點講緊政府係咪利用「收回土地條例」同班鄉紳及地產商收地，而收返

嚟嘅土地必須係用以「公共用途」，之前公民黨郭家麒問過發展局局長黃偉綸，局長話起公屋就

符合公共用途定義，所以意味呢次會擴建公屋，縮短排隊時間。

依家問題嚟啦，如果政府真係用條例向四大地產商收地，以依家甲級農地補償市價計算，都

係千二、三蚊呎，以１２０％補償計算都係千五蚊呎，你估四叔（李兆基）肯唔肯啊？雖然恆地

（０００１２）早前已經講過話配合政府收地，但如果按照呢個呎價收，博客估計班磚頭佬未必

肯收貨，博客問過下做地產嘅朋友，如果搞司法覆核都唔出奇。

好啦，唔用條例嘅話，咁就唯有同地產商用「私了」方式Ｄｅａｌ下點拆。博客打電話問下

泛民中人點睇呢單料，佢話政府搞明日大嶼，就係唔想搞班鄉紳同地產商，所謂情願「射落海」

都唔益佢哋，因為同佢哋傾呎價係極之麻煩；但依家再推明日大嶼又搞到民怨沸騰，所以唯有向

農地埋首。但如果真係高於市價咁收，就會有機會涉及利益輸送問題，泛民一定同政府死過。

所以依家真係順得哥情就失嫂意，用條例收就地產商不滿，「私了」方式又話會有利益輸送

嫌疑。但站喺磚頭佬角度，博客認為佢點都係有得賺，只係賺多定賺少問題。

唔知大家有無留意開四叔收地方式，因為恆地似乎比較傾向係向舊區逐個逐個單位咁收

，而唔係入標投地，咁做嘅好處就係可以降低成本，同時單位或者土地都有增值效應，唔好處就

係需時甚久，所以恆地係舊區收落好多單位，而農地都係同一原理。

睇返資料，四大地產商合共持有大概１﹒０２億平方呎農地，恆地有最多，佔４５９０萬平

方呎，新地（０００１６）就有３１００萬平方呎，新世界就有１６８７﹒９萬平方呎，長實（

０１１１３）就９００萬平方呎左右。

大和上個禮拜出份報告，估計恆地會配合政府收回農地，預計出售農地可以獲利，而餘下農

地如果可以３至５倍地績比起樓，建築面積將達數千萬平方尺，足夠恆地未來幾十年之用。重申

「買入」評級，「他屐」睇５２﹒４８銀。

究竟政府用咩政策同磚頭佬Ｄｅａｌ，聽日就會有結果啦，但博客認為恆地股份目前都係奇

貨可居，畢竟依家都仲喺下跌通道，可以今日（１５日）入小小貨放係倉底，不過留意返聽日施

政報告出台時候，股價有機會波動，如果跌穿３５銀就好走貨，頂位就暫時唔估啦，真係搭火箭

的話咪由佢飛一陣，讓子彈飛啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

