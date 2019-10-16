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即市新聞

16/10/2019 09:00

《傳聞共賞》ＬＮＧ儲存設備需求增；內地奶粉商中國飛鶴赴港上市

　《傳聞共賞》　ＬＮＧ儲存設備需求增；險企投資收入續增
　　　　　　　　內地嬰幼兒配方奶粉商中國飛鶴通過在港上市聆訊　

　《昔日傳聞》　北水掃高光大控股；深圳國際物流項目收入增
　　　　　　　　恆生銀行不接納今年提取貸款的按揭申請
　　　　　　　　乾散貨運費看升；粵置步入收成期；氧化鋁價格高位徘徊
　　　　　　　　華為十月底內地開售首款摺疊屏幕手機Ｍａｔｅ　Ｘ
　　　　　　　　硅谷天堂黃金擬來港上市籌資２億美元
　　　　　　　　五礦、江銅及紫金考慮競投巴裡克黃金公司贊比亞銅礦，涉資１０億美元
　　　　　　　　北水湧港有因；內地增加進口豬肉
　　　　　　　　光大集團擬重組，尋求明年集資至少１０億美元在港上市
　　　　　　　　政府研賣地增條款，規定新私樓只售予港人
　　　　　　　　銀行業協調機制已就緒，研彈性處理中小企欠款
　　　　　　　　傳大型商場減租，中國債市壯大利中金
　　　　　　　　匯控擬再裁減最多１萬人，亞洲影響料有限
　　　　　　　　ＥＳＲ尋求上市聆訊
　　　　　　　　京信通信拓新業務；中信証券布局珠三角；中食推新飲料
　　　　　　　　中國飛鶴下周上市聆訊，月中展開上市前推介
　　　　　　　　國慶金飾銷售旺；澳門酒店人氣旺盛；大家樂加快內地開店
　　　　　　　　基金偷步入市搶百威亞太；內地５Ｇ基站天線需求增加
　　　　　　　　貝萊德與騰訊商洽探索擴張中國業務
　　　　　　　　渣打上月阿聯酋裁減過百職位，轉型拓數碼業務
　　　　　　　　抖音母企上半年營收表現超預期，６月成功扭虧
　　　　　　　　機構節流加快「去中環化」，世邦魏理仕轉租金鐘觀塘商廈
　　　　　　　　國慶內地酒店需求旺；青島啤酒計劃擴大海外市場
　　　　　　　　尖沙咀君怡酒店全幢快易手，獲４８億元洽購
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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