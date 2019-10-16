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即市新聞

16/10/2019 09:01

《傳聞》ＬＮＧ儲存設備需求增；險企投資收入續增

　　《傳聞》內地天然氣銷售將進入高峰期，據悉近期ＬＮＧ運輸與儲存設備需求開始增加，中
集安瑞科（０３８９９）股價在４﹒４元至４﹒５元水平可吸納，有望重上５元以上。
　　有市場消息指，滬深３００指數今年累升近三成，造就內地保險企業投資收入保持增長，平
保（０２３１８）股價上日（１５日）微跌０﹒２１％，收報９４﹒４元，短期向１００元大關
進發。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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