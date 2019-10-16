  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/10/2019 12:00

《魚缸博客》神州券商今年表現醒神，盈利基數低效應，銀證可吸納

　　《魚缸博客》魚缸近期好似想彈，不過今年整體嚟講都要縮水，Ａ場方面雖然反反覆覆，但
上證、深證今年整體依然可以踢高，加上今年又有創科板，交易自然多咗，神州券商當然利好，
不過咁多魚毛入面，博客最睇好都係神州銀證（０６８８１）。
　　神州評級佬中金最近就話，２５隻神州券商魚毛嘅９月經營數據都唔錯，單月淨利潤有
５９億人仔，按月多１巴仙，按年升３８巴仙，所以預計佢哋第三季嘅盈利都會按年多約九成，
按月亦會多約一半。不過，唔單止係短期，中金亦話預期第四季佢哋會保持按年嘅高增長，呢個
亦都係博客睇好嘅原因。
　　中金都提到另外一啲重點，因為上年同期券商魚毛基數低，加上經紀業務交易額明顯踢高等
因素都有持續性，而且券商資金成本明顯縮水，再者股票質押減值壓力有所緩解，投資業務隨魚
缸輕微好轉，都係長遠利好嘅因素。
　　魚毛方面，本來佢哋今日大多數都踢高，不過因為奶媽（林鄭月娥）喺立法會講唔到施政報
告，券商都跟住魚缸縮水。不過如果睇長線，其實銀證、海通證券（０６８３７）、ＨＴＳＣ（
０６８８６）都值得掃貨，不過博客最鐘意都係銀證。
　　雖然銀證市值並唔係最大，但佢個市盈率近１３﹒４倍，其實喺同行入面已經係數一數二低
，同加上息率都有近２﹒４倍，即使買貴咗，長遠都可以同啲息補一補。基本面方面，正如上面
咁講，因為上年基數低，今年中期已經多賺近一倍到逾２５﹒９５億人仔，全年嚟講相信都會唔
差。
　　至於技術走勢方面，暫時已經見三連陰，短期嚟講係掃貨機會，加上ＭＡＣＤ嘅ＤＩＦ開始
轉正，係可以掃貨嘅信號。不過依家銀證喺近４蚊水平見橫行，極短期都只係可以上望４﹒６５
銀左右，不過第三季成績表就快到，可以望高到高佬、大摩「他屐」近４﹒８９銀左右。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情16/10/2019
【施政報告】發言被打斷 林鄭改以視像發表《施政報告》
國際動態16/10/2019
加泰示威者圍機場 領袖重囚惹不滿
FOCUS15/10/2019
【FOCUS】銀包縮水兼逢「貴豬」 連鎖反應恐愈加浮現
生財有道15/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：濠賭股短線宜先獲利
香港政情15/10/2019
【施政前瞻】曾煥平：收地姿態多於實際 倡設公私營房屋發展模式
國際動態15/10/2019
研究滅貧 3美學者瓜分經濟獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金