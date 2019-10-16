《魚缸博客》神州券商今年表現醒神，盈利基數低效應，銀證可吸納

《魚缸博客》魚缸近期好似想彈，不過今年整體嚟講都要縮水，Ａ場方面雖然反反覆覆，但

上證、深證今年整體依然可以踢高，加上今年又有創科板，交易自然多咗，神州券商當然利好，

不過咁多魚毛入面，博客最睇好都係神州銀證（０６８８１）。

神州評級佬中金最近就話，２５隻神州券商魚毛嘅９月經營數據都唔錯，單月淨利潤有

５９億人仔，按月多１巴仙，按年升３８巴仙，所以預計佢哋第三季嘅盈利都會按年多約九成，

按月亦會多約一半。不過，唔單止係短期，中金亦話預期第四季佢哋會保持按年嘅高增長，呢個

亦都係博客睇好嘅原因。

中金都提到另外一啲重點，因為上年同期券商魚毛基數低，加上經紀業務交易額明顯踢高等

因素都有持續性，而且券商資金成本明顯縮水，再者股票質押減值壓力有所緩解，投資業務隨魚

缸輕微好轉，都係長遠利好嘅因素。

魚毛方面，本來佢哋今日大多數都踢高，不過因為奶媽（林鄭月娥）喺立法會講唔到施政報

告，券商都跟住魚缸縮水。不過如果睇長線，其實銀證、海通證券（０６８３７）、ＨＴＳＣ（

０６８８６）都值得掃貨，不過博客最鐘意都係銀證。

雖然銀證市值並唔係最大，但佢個市盈率近１３﹒４倍，其實喺同行入面已經係數一數二低

，同加上息率都有近２﹒４倍，即使買貴咗，長遠都可以同啲息補一補。基本面方面，正如上面

咁講，因為上年基數低，今年中期已經多賺近一倍到逾２５﹒９５億人仔，全年嚟講相信都會唔

差。

至於技術走勢方面，暫時已經見三連陰，短期嚟講係掃貨機會，加上ＭＡＣＤ嘅ＤＩＦ開始

轉正，係可以掃貨嘅信號。不過依家銀證喺近４蚊水平見橫行，極短期都只係可以上望４﹒６５

銀左右，不過第三季成績表就快到，可以望高到高佬、大摩「他屐」近４﹒８９銀左右。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

