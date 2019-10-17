《傳聞》中手游上市集資約１１﹒７億，吸李家傑、微博等七基投

《傳聞》市場消息指出，內地ＩＰ遊戲營運商中手游科技，計劃在港上市，下周起招股，集

資約１﹒５億美元（約１１﹒７億港元），暫獲七位基石投資者認購，包括恆地（０００１２）

李家傑、閱文（００７７２）及微博等共投資約２﹒５億港元。

其餘四位基石投資者投資者為騰訊（００７００）有份投資的快手科技、內地短視頻平台嗶

哩嗶哩（美國上市）、三七互娛（深：００２５５５）及掌趣科技（深：３００３１５）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

