《傳聞》外電引來市場消息指出，港交所（００３８８）將於明年年中推出新型結構產品：
「單日槓桿證」（Ｄａｉｌｙ Ｌｅｖｅｒａｇｅ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ，ＤＬＣｓ）。
據報，產品類似目前在新加坡交易的相關產品，有三倍、五倍和七倍槓桿，與股市指數及單一個
股掛勾。
據資料顯示，單日槓桿證主要用於短線操作，以與股指掛勾的３倍槓桿證為例，若其指數單
日上升１％，槓桿證的價格則會上漲３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/10/2019 15:15
《傳聞》港交所（００３８８）擬明年年中推出「單日槓桿證」
《傳聞》外電引來市場消息指出，港交所（００３８８）將於明年年中推出新型結構產品：
「單日槓桿證」（Ｄａｉｌｙ Ｌｅｖｅｒａｇｅ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ，ＤＬＣｓ）。
據報，產品類似目前在新加坡交易的相關產品，有三倍、五倍和七倍槓桿，與股市指數及單一個
股掛勾。
據資料顯示，單日槓桿證主要用於短線操作，以與股指掛勾的３倍槓桿證為例，若其指數單
日上升１％，槓桿證的價格則會上漲３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|FOCUS17/10/2019
【FOCUS】「QE4」巧逢寬首置按揭 港樓擊鼓傳花再啟幕?
|生財有道17/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：恒地短期上試40元
|香港政情17/10/2019
【答問大會】林鄭：當對公營房屋供應有把握 會認真研究租置計劃
|香港政情17/10/2019
【答問大會】林鄭：難以完全跳出官方思維 政府需謹慎行事
|香港政情17/10/2019
【答問大會】民主派議員在會議廳叫囂 朱凱迪、陳志全等被逐離場
|中國故事17/10/2019
【京城近觀】ETC大作戰 京城第一！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰