《傳聞》港交所（００３８８）擬明年年中推出「單日槓桿證」

《傳聞》外電引來市場消息指出，港交所（００３８８）將於明年年中推出新型結構產品：

「單日槓桿證」（Ｄａｉｌｙ Ｌｅｖｅｒａｇｅ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ，ＤＬＣｓ）。

據報，產品類似目前在新加坡交易的相關產品，有三倍、五倍和七倍槓桿，與股市指數及單一個

股掛勾。

據資料顯示，單日槓桿證主要用於短線操作，以與股指掛勾的３倍槓桿證為例，若其指數單

日上升１％，槓桿證的價格則會上漲３％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

