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即市新聞

17/10/2019 11:58

《魚缸博客》人行積極放水，內房金九無爽約，碧桂園十蚊樓下吸納

　　《魚缸博客》面對全球經濟下行嘅風險，各國央行都積極放水，神州央行都唔執輸，開始各
類貨幣寬鬆政策刺激經濟。今年８月及９月，一年期ＬＰＲ報價已連續兩次下調，人手上嘅錢多
咗，可以用嚟做咩，按神州民眾嘅傳統思想，梗係去買磚頭啦。因此，一眾內地磚頭佬就受益啦
，近排個個出嘅９月銷售數據都認真靚仔，股價仲齊齊向上。而且仲有不少機構都話地好神州磚
頭佬第四季業績咁話。其中，博客就要係到推薦一下碧桂園（０２００７）。
　　從９月銷售量嚟睇，碧桂園按年多咗四成，銷售額約５１５﹒８億人仔。依個數字喺眾多內
地磚頭入面都係比較亮麗啦。據神州指數研究院對各磚頭佬拿地情況嘅研究，今年１至６月碧桂
園拿地係排名第一。土地儲備截止上半年末，碧桂園喺國內已獲取權益可售資源達１７５８７億
人仔，另有潛在權益可售資源１０２５１億人仔，而且大部分都喺粵港澳大灣區，簡直係食到正
神州狂推嘅粵港澳大灣區政策。除咗地產，碧桂園仲有發展機器人、現代農業，所以就算房市唔
好，其都可以分散風險。
　　從公仔圖上面睇，碧桂園股價升幅對比其他內地磚頭佬無咁明顯，都可以話喺行業入面落後
，但係目前碧桂園嘅１４天ＲＳＩ接近７０，短期有超買嘅現象，加上佢現價已突破保歷加通道
嘅上升頂部，所以博客覺得不妨等佢回調到９﹒８銀附近再買入。另外，雖然神州磚頭佬最近表
現強勢，但官方仍然堅持「房住不炒」政策，各位缸友見好就收，因此都係上望到７月高位
１１﹒８銀左右。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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