《傳聞》內地汽車庫存續增；亞歐貨櫃航線運力提升影響運費

《傳聞》市場消息指出，內地汽車庫存持續上升，加劇降價促銷壓力，宜趁高減持內地汽車

股。長城汽車（０２３３３）昨日（１７日）微升收５﹒２８元，５﹒５元阻力不輕。

市場消息稱，今年來持續有超大型貨櫃船投入營運亞歐航線，運力增約半成，影響航運運費

回升力度，令中遠海控（０１９１９）股價短期受制３﹒２元至３﹒３元阻力位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

