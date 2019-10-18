《魚缸博客》雷蛇Ｋｅｅｐ住有交投，搞５Ｇ雲端遊戲有炒作？

《魚缸博客》話說呢一年５Ｇ都係成日講嘅題目，由炒中資電訊、手機、零部件股，基本上

都兜咗一個循環，博客梗係覺得差咗啲嘢咁，然後再睇睇今日有單ｎｅｗｓ：「雷蛇喺星洲推

５Ｇ雲端遊戲試驗計劃」。嗯，機會嚟啦。

雲端遊戲其實都講咗年幾，但一直都只聞樓梯響，因為技術行先，但硬件未成熟，同埋要考

慮業界同消費者接受，所以等到博客頸都長。依家５Ｇ開始逐漸實行，５Ｇ手機都推出埋，差在

有咩遊戲可以配合下，點知雷蛇（０１３３７）都想分一杯羹，果然行係時代尖端。

雷蛇呢隻股，博客幾欣賞，因為都幫過我賺錢，所以念念不忘。佢又唔似一般炒完就算嘅散

水股，日日都Ｋｅｅｐ住有三幾百萬成交額，所以真係好神奇，而股價又唔太波動，博客唯一解

釋係唔排除有人秘密地收緊貨，而且佢只係個幾銀錢，成本又平，儲下貨都唔太壞。而且佢對上

一份業績有驚喜，博客認為佢盤數轉正數機會頗大，所以有春江鴨密密咁收貨係有原因。

買股票從來都係「買未來，賣結果」，博客覺得雲端遊戲肯定係未來趨勢，意味大家唔使成

日計住數據流量、又要計住自己部機有幾多位，直接Ｏｎｌｉｎｅ登入之後就可以開始遊戲，

ｄｏｗｎｌｏａｄ隻ｇａｍｅ都費事，如果有邊件硬件公司開始做好呢方面預備，一推出相關技

術同遊戲就可以推賣部手機。有咩類型遊戲做到？好似「食雞」啊，Ｄｏｔａ類遊戲都已經做緊

類似東西，過多幾年應該開始成熟了。

講下操作，博客覺得佢橫行咗個幾月，短期內再度下跌機會不大，係１﹒３８果個低位都算

鐵底，距離依家都係亳幾子，可持貨程度都幾大，依家開始每日入小小等佢開車，只要入貨成本

唔低過１﹒３５銀都可以繼續揸，頂位暫睇１﹒８銀先食一半，餘下嘅等佢繼續飛下，見轉角就

開始沽埋啦。預計都喺２銀係極限，中短期炒波幅都都一個唔錯選擇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

