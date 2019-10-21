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即市新聞

21/10/2019 09:05

《傳聞》內地水泥價呈新一波上升：郵儲銀行轉型大型零售商業銀行

　　《傳聞》中國上季經濟增長放緩至６％，據悉為穩增長，將會加快與提早專項債發行，有利
基建迅速上馬，國慶假後內地水泥價格呈現新一波上升，股價在２﹒２元至２﹒３元的金隅集團
（０２００９）有留意價值。
　　中國郵儲銀行（０１６５８）股價呈強，上周五（１８日）以４﹒９１元收市，直撲５元。
據悉郵儲銀行利用手上近６億個人客戶與加強投入金融科技，轉型發展成為大型零售商業銀行，
吸引基金大戶落行。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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