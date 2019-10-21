《傳聞》中國上季經濟增長放緩至６％，據悉為穩增長，將會加快與提早專項債發行，有利
基建迅速上馬，國慶假後內地水泥價格呈現新一波上升，股價在２﹒２元至２﹒３元的金隅集團
（０２００９）有留意價值。
中國郵儲銀行（０１６５８）股價呈強，上周五（１８日）以４﹒９１元收市，直撲５元。
據悉郵儲銀行利用手上近６億個人客戶與加強投入金融科技，轉型發展成為大型零售商業銀行，
吸引基金大戶落行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/10/2019 09:05
《傳聞》內地水泥價呈新一波上升：郵儲銀行轉型大型零售商業銀行
《傳聞》中國上季經濟增長放緩至６％，據悉為穩增長，將會加快與提早專項債發行，有利
基建迅速上馬，國慶假後內地水泥價格呈現新一波上升，股價在２﹒２元至２﹒３元的金隅集團
（０２００９）有留意價值。
中國郵儲銀行（０１６５８）股價呈強，上周五（１８日）以４﹒９１元收市，直撲５元。
據悉郵儲銀行利用手上近６億個人客戶與加強投入金融科技，轉型發展成為大型零售商業銀行，
吸引基金大戶落行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態21/10/2019
智利示威升級 聖地亞哥宵禁
|樓市「胡」言18/10/2019
施政報告2019：放寬按保一問 – 何以在高位鼓勵市民上車？
|生財有道18/10/2019
【嚟緊炒D乜】太陽能行業上升周期 信義光能營運效率勝洛陽玻璃
|FOCUS18/10/2019
【FOCUS】GDP減速急過預期 考驗「大放水」定力
|生財有道18/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：英國硬脫歐機會增加
|國際動態18/10/2019
土美緊張 特去信勸埃爾多安「勿當傻瓜」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰