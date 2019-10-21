《傳聞》內地水泥價呈新一波上升：郵儲銀行轉型大型零售商業銀行

《傳聞》中國上季經濟增長放緩至６％，據悉為穩增長，將會加快與提早專項債發行，有利

基建迅速上馬，國慶假後內地水泥價格呈現新一波上升，股價在２﹒２元至２﹒３元的金隅集團

（０２００９）有留意價值。

中國郵儲銀行（０１６５８）股價呈強，上周五（１８日）以４﹒９１元收市，直撲５元。

據悉郵儲銀行利用手上近６億個人客戶與加強投入金融科技，轉型發展成為大型零售商業銀行，

吸引基金大戶落行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

