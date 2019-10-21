《傳聞》ＥＳＲ擬今啟動招股建簿，料集資近百億元

《傳聞》市場消息指，上月重新遞交上市申請的亞太區最大物流地產運營商ＥＳＲ
Ｃａｙｍａｎ Ｌｔｄ﹒，擬今日（２１日）啟動招股建簿，料集資近９７﹒６億元，發行
５﹒６１億股，當中４２％為舊股。
消息稱，ＥＳＲ正尋找一名基石投資者入股，期望可鎖定３成集資額，但目前尚未落實。摩
根士丹利、中信里昂和德銀為保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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