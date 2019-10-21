《傳聞》渣打集團（０２８８８）行政總裁溫拓思自願減薪

《傳聞》消息指渣打集團（０２８８８）行政總裁溫拓思計劃自願減薪，主要因為銀行試圖

為其逾４７萬英鎊退老金津貼爭議劃清界線。

據英國《金融時報》報道指，自今年５月渣打舉行股東大會以來，銀行一直與投資者就溫拓

思的薪酬進行討論，而近四成股東拒絕支持的銀行薪酬政策。

渣打今年原本計劃將溫拓思的薪金由１１５萬英鎊增加至１１８﹒５萬英鎊，並將退休金津

貼提高至４７﹒４萬英鎊。



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