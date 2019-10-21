《魚缸博客》光伏股下半年受需求帶動，福萊特玻璃上望４﹒５銀！

《魚缸博客》講開近呢幾日嘅熱炒板塊，光伏佬都算升得唔錯，因為個別股份最新嘅成績表

唔錯，加上嚟緊即將進入光伏裝機嘅旺季，預計可以帶動光伏玻璃嘅價格上升，依家部署定光伏

股係良機。

今日博客同大家介紹嘅就係福萊特玻璃（０６８６５），佢早前都被交銀國際列為行業首選

，評級就繼續同孖屐同步。睇返佢嘅基本面，相比起龍頭信義光能（００９６８）嘅盈利同毛利

率，福萊特玻璃呢兩方面表現都仲未及信義，但喺上半年嘅盈利增長已經開始改善，達到按年增

加兩成三至２﹒６２億人仔；而信義同期卻要少賺兩成二至９﹒５３億銀。

另外，睇埋個行業前景，雖然今年１１月國家對光伏發電嘅補貼政策會有所調整，但喺今年

推行嘅其他扶助項目仍可以促進對光伏玻璃嘅需求。睇返公司今年上半年嘅業績報告，裡面引述

神州光伏行業協會嘅數據，２０１９年上半年神州光伏新增裝機不足１２ＧＷ，但預料今年落實

左嘅戶用光伏項目、光伏扶貧項目同特高壓配套外送等項目，可將年內可建成並網嘅裝機容量提

升至３５ＧＷ－４５ＧＷ左右，所以下半年行業會出現強勁增長。

再加上神州推動清潔環保能源嘅國策背景，光伏股呢類新能源板塊長遠都可以部署下。由公

仔圖上睇，福萊特玻璃今日隨板塊急漲，已經由上星期股東減持導致股份急跌嘅低位回升返，已

經連開三支陽燭，１４天ＲＳＩ逐步靠近５０嘅水平，顯示佢有潛力繼續追落後。短線部署可以

睇住守唔守到條１０天線約３﹒８嘅水平，屆時買入可以上望返上個月嘅平台大概４﹒５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

