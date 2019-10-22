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即市新聞

22/10/2019 09:01

《傳聞》本港上網月費醞釀價格戰；中金力拓財富管理業務

　　《傳聞》傳聞本港有電訊商發動搶客戰，推出優惠家居上網月費計劃，新一輪上網月費再醞
釀價格戰。不過，香港寬頻（０１３１０）昨日（２１日）仍微跌力守１５﹒０２元。
　　中金（０３９０８）早前公布配股集資２０多億元，據聞有後著跟尾，力拓財富管理業務，
有利中金發展成為具規模投資銀行。中金昨日升收１４﹒８元，料１４﹒５元至１４﹒６元支持
力強。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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