《魚缸博客》「雙十一」臨近紙箱需求增，玖紙短線有望迎炒作！

《魚缸博客》今年南方天氣轉涼得比較慢，博客身邊嘅女仔朋友依家先開始買定衫轉季，加

上淘寶「雙１１」網購節都就快臨近，估計會有一輪購物潮！而每逢雙十一前，物流股同紙業股

都有一輪炒作，所以博客今次就嚟介紹一下玖龍紙業（０２６８９）！

首先今年阿爺大推人民消費政策，提出咗廿條穩定消費預期、提振消費信心嘅措施，今年天

貓「雙１１」成交總額有望高過上年嘅２１３５億元人仔！

睇返玖紙嗰基本面，由於神州同花旗國嘅貿易戰，令到產品價格受壓，搞到成個紙造行業生

意都唔太好，佢上個財年度嘅純利蒸發近５１巴仙至３８﹒５９億元人仔。隨住中美貿易戰近排

談判進展都幾順利，花旗國總統侵侵（特朗普）仲表示，希望可以喺下月中簽署１０月初宣布達

成嘅首階段貿易協議，人仔仲繼續有反彈空間，有望減少紙業佬嘅匯兌虧損。加上「雙１１」臨

近，「孖屐」對紙箱需求自然就會上升，而神州近年從外國進口嘅廢紙愈嚟愈少，喺供應減少同

需求上升嘅情況下，紙價仍然有加價空間。

事實上，玖紙啱啱喺十月就宣布要加價，令原紙價格上調５０至１００元人仔╱噸，預料加

價有望幫到佢盈利復甦。

博客睇公仔圖，玖紙自上星期一（１４日）形成咗上升裂口之後，企穩喺保力加通道嘅中軸

上方，並進入咗橫行待變嘅格局，待有紙價上升或臨近「雙１１」個陣，話唔定會有機會突破橫

行區間。事實上，玖紙同理紙（０２３１４）喺上年１１月中打後都有Ｄ炒作，缸友可考慮喺現

價小注吸納，破咗九月中同七月初形成嘅雙頂阻力，即係大約７﹒０８銀後，短線則有望搏上五

月高位７﹒６銀左右！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

