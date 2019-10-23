《傳聞》內地三大電訊股「無運行」，據悉內地電訊業將進一步降費提速，行業毛利持續受
壓，加上５Ｇ開支增加，電訊股難寄厚望。中移動（００９４１）昨日（２２日）跌收
６５﹒６５元收市，短期續跑輸大市。
美團（０３６９０）股價昨日急跌６％，以９０﹒５５元收市，成交接近２７億。據聞基金
大手減持，獲利回吐，短期股價料在９０元附近整固，消化獲利貨，才再向１００元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/10/2019 09:05
《傳聞》內地電訊股毛利受壓；基金大手減持美團
《傳聞》內地三大電訊股「無運行」，據悉內地電訊業將進一步降費提速，行業毛利持續受
壓，加上５Ｇ開支增加，電訊股難寄厚望。中移動（００９４１）昨日（２２日）跌收
６５﹒６５元收市，短期續跑輸大市。
美團（０３６９０）股價昨日急跌６％，以９０﹒５５元收市，成交接近２７億。據聞基金
大手減持，獲利回吐，短期股價料在９０元附近整固，消化獲利貨，才再向１００元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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