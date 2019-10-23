《傳聞》平安壹賬通洽租觀塘綠景ＮＥＯ全層，呎租料約３５元

《傳聞》樓市整體市況一般，核心區甲廈租務非常淡靜，相比之下，租金較便宜的東九龍，

仍錄大型企業擴充或搬遷。

市場消息指，剛入伙的觀塘綠景ＮＥＯ大廈２０樓全層，面積約３﹒１５萬平方呎，獲平安

壹帳通銀行洽租，呎租料約３５元。據了解，該集團早前已租用物業２層，面積逾６萬平方呎。

據了解，中國平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下金融壹帳通，早前獲金管局發

出虛擬銀行牌照，故租用東九龍樓面。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

