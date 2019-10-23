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即市新聞

23/10/2019 12:00

《魚缸博客》海螺水泥今季硬淨之選，短期上望４８﹒８銀！

　　《魚缸博客》魚缸近期牛皮咗幾日，不過今日（２３日）終於出現大插水，相信缸友都會怕
魚缸轉勢大劈，傾向吼啲有能力逆市踢高嘅魚毛，而今日海螺水泥（００９１４）就作出咗最好
嘅示範，雖然好大程度上都係靠成績表，不過長遠嚟講水泥佬都真係幾硬淨。
　　海螺第三季份成績表的確唔錯，淨利潤按年多逾一成到８５﹒５６億人仔，首三季淨利潤多
近一成半到２３８﹒１６億人仔，營業收入方面都多咗逾４２巴仙到１１０７﹒５６億人仔。
　　盈利超出預期，當然吸引一眾評級佬嘅目光啦！中金坦白話，現時華東地區景氣度高，水泥
漲價節奏超過「孖屐」預期，所以調高海螺下季盈利預測，盈利仲有機會創歷史新高，不過就繼
續維持「跑贏行業」評級，「他屐」維持５７銀。
　　至於花旗就話，成績表比之前「他屐」高出１１巴仙，主要因為銷售強咗、成本低咗，所以
決定將今年同未來兩年嘅盈利預測加多４至６巴仙，重申「掃貨」評級，「他屐」由５７銀升到
５８銀。
　　對於水泥佬嚟講，下半年其實都幾重要，因為好多工程都係下半年開工，加上上個月阿爺又
印咗份《交通強國建設綱要》，要打造現代綜合交通運輸體系，未來工程真係多到無停手。
　　至於水泥價格方面，今年神州華南地區雨季比較長，令７、８月水泥發貨量少咗，水泥價格
亦都跟住跣低，不過最近都秋風起，雨季都進入尾聲，基建工程陸續恢復正常開工，所以缸友的
確可以有啲憧憬。
　　技術走勢方面，海螺經歷過三連陰兼三連跌之後，今日終於輕微彈逾１巴仙，不過博客就覺
得始終未反映海螺未來嘅利好，所以缸友今日都可以現價掃貨，快步ＳＴＣ嘅％Ｋ線都想上破
％Ｄ線，係利好現象。
　　另外，現價都返去保歷加通道中線（約４６﹒９銀），如果上望頂線（約４８﹒０５銀）都
有逾２巴仙水位。不過，博客唔會咁保守，今年之內上望今個月高位４８﹒８銀，應該都無問題


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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