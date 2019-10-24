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即市新聞

24/10/2019 09:00

《傳聞共賞》全球煉化項目合約降，金斯瑞開發治惡性血液病有進展

　《傳聞共賞》　全球煉化項目合約降；三一國際拓展海外市場見效
　　　　　　　　金斯瑞開發治療惡性血液病有進展；基金沽內需股散貨

　《昔日傳聞》　平安壹賬通洽租觀塘綠景ＮＥＯ全層，呎租料約３５元
　　　　　　　　物管股銀城生活料周五起招股
　　　　　　　　醫療器械商康德萊擬集８億下星期起建簿，已引基石投資者
　　　　　　　　信基沙溪通過上市聆訊，料月底前招股
　　　　　　　　亞盛醫藥孖展超購近７００倍
　　　　　　　　本港上網月費醞釀價格戰；中金力拓財富管理業務
　　　　　　　　企業版同股不同權市場諮詢，難按計劃今年底前推出
　　　　　　　　內地水泥價呈新一波上升：郵儲銀行轉型大型零售商業銀行
　　　　　　　　中手游科技國際配售已足額認購
　　　　　　　　內地汽車庫存續增；亞歐貨櫃航線運力提升影響運費
　　　　　　　　中國券商市場加速整合；手機品牌走出去搶佔海外市場
　　　　　　　　曠視科技擬在港掛牌下月上市聆訊
　　　　　　　　ＬＮＧ儲存設備需求增；險企投資收入續增
　　　　　　　　內地嬰幼兒配方奶粉商中國飛鶴通過在港上市聆訊　
　　　　　　　　北水掃高光大控股；深圳國際物流項目收入增
　　　　　　　　恆生銀行不接納今年提取貸款的按揭申請
　　　　　　　　乾散貨運費看升；粵置步入收成期；氧化鋁價格高位徘徊
　　　　　　　　華為十月底內地開售首款摺疊屏幕手機Ｍａｔｅ　Ｘ
　　　　　　　　硅谷天堂黃金擬來港上市籌資２億美元
　　　　　　　　五礦、江銅及紫金考慮競投巴裡克黃金公司贊比亞銅礦，涉資１０億美元
　　　　　　　　北水湧港有因；內地增加進口豬肉
　　　　　　　　光大集團擬重組，尋求明年集資至少１０億美元在港上市

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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