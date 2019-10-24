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即市新聞

24/10/2019 09:01

《傳聞》全球煉化項目合約降；三一國際拓展海外市場見效

　　《傳聞》國際經濟不景氣，化工產品需求減，據悉拖累全球煉化項目建設合約下降，拖累中
石化煉化工程（０２３８６）股價走勢一浪低於一浪，昨日（２３日）跌收４﹒６３元，暫不宜
博反彈。
　　三一國際（００６３１）股價呈強，昨日升收３﹒７５元。據悉三一國際拓展挖掘機、礦用
與港口機械海外市場見效，將成為帶動收入重要引擎，短期可看高一線，將上試４元阻力。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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