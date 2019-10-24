《傳聞》近月金斯瑞（０１５４８）股價轉強，昨日（２３日）升收１７﹒５元，股價走勢
可人，傳與免疫療法開發治療惡性血液病與腫瘤取得進展，但短期累積升幅大，現價不宜高追。
過去數月市場大炒內需股，近日集體回吐，傳與基金散貨有關，特別是一些啤酒股，已一定
程度反映增長前景。華潤啤酒（００２９１）昨日（２３日）穿４０元支持位，以３９﹒８元收
市，技術性走勢轉弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/10/2019 09:01
《傳聞》金斯瑞開發治療惡性血液病有進展；基金沽內需股散貨
《傳聞》近月金斯瑞（０１５４８）股價轉強，昨日（２３日）升收１７﹒５元，股價走勢
可人，傳與免疫療法開發治療惡性血液病與腫瘤取得進展，但短期累積升幅大，現價不宜高追。
過去數月市場大炒內需股，近日集體回吐，傳與基金散貨有關，特別是一些啤酒股，已一定
程度反映增長前景。華潤啤酒（００２９１）昨日（２３日）穿４０元支持位，以３９﹒８元收
市，技術性走勢轉弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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