《魚缸博客》冬天來了要圍爐，昆侖能源（００１３５）又預備火熱

《魚缸博客》香江近呢幾年都係１２月先開始凍，博客重記得去年聖誕係著短褲仔出街玩，

熱到呢！但另一邊廂，神州北方已經開始凍冰冰，大家以為博客又推介火鍋股？錯啦，都炒到貴

晒已無肉食，但今日留意到隻昆侖能源（００１３５）一棍大陽燭抽上去，博客要學高登仔講一

句：「最近天氣開始轉涼了。」

博客都講過，炒股都有自己嘅「二十四節氣」，咩時候炒邊類股都有自己時間表，早幾年博

客都係呢個時候推介大家買下神華（０１０８８）呢類煤炭股，但阿爺國策話搞「藍天行動」，

唔鼓勵燃燒煤炭，咁神華股價好極有限。所以識買一定買燃氣股，首先符合國情，第二迎合需求

，真係搵唔到唔買嘅理由。

要揀燃氣股，就要睇間公司兩樣嘢，第一就係燃氣銷量，第二就係安裝費收入。唔好睇少安

裝費呢樣嘢，因為依家神州都係行網管式，你想用ＬＮＧ（液化天然气）煲水沖涼定係煮飯，都

係起樓時候幫你裝埋，所以無論新舊單位近呢十年都係咁起網管，重好似我哋細個叫一罐罐咩！

雖然昆侖能源係安裝費收入唔係話佔總收入太多，但低基數意味增長可以擴大，而佢又係近年來

爬升得最快嘅公司，所以前景看高一線。

另外，睇睇近期ＬＮＧ價格，張圖簡直係９０度升幅，９月２６日神州出廠均價重講緊每噸

３４９１蚊人仔，依家已經飆升到４１３４蚊人仔，升幅足足有一成八，真係神奇、頂級、超卓

。大行大和話，目前公司位於唐山嘅液化天然氣接收站正進行擴張及快速增長，所以依家低估值

且未反映下游業務前景，所以畀個「他屐」７﹒８銀，評級由「優於大市」升至「買入」。

睇返個股價圖，其實１７日起已經開始有炒作，至近股價累積升幅都有一成半，今日（２４

日）上午仲高見７﹒４２銀，突破近期條頸線位，另外條１０天線都發力而上，相信近期買力幾

強下。博客建議先等佢回一回，可能係７﹒２銀至７銀咁上下分段買入，如果呢兩日都跌唔落去

呢個位，就衝入去揸小小貨無妨，相信呢一波浪起碼炒一季，不過留意返今年農曆新年喺１月尾

，可能到時回暖，到咁上係不論贏輸都好走啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

