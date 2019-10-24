  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2019 11:58

《魚缸博客》冬天來了要圍爐，昆侖能源（００１３５）又預備火熱

　　《魚缸博客》香江近呢幾年都係１２月先開始凍，博客重記得去年聖誕係著短褲仔出街玩，
熱到呢！但另一邊廂，神州北方已經開始凍冰冰，大家以為博客又推介火鍋股？錯啦，都炒到貴
晒已無肉食，但今日留意到隻昆侖能源（００１３５）一棍大陽燭抽上去，博客要學高登仔講一
句：「最近天氣開始轉涼了。」
　　博客都講過，炒股都有自己嘅「二十四節氣」，咩時候炒邊類股都有自己時間表，早幾年博
客都係呢個時候推介大家買下神華（０１０８８）呢類煤炭股，但阿爺國策話搞「藍天行動」，
唔鼓勵燃燒煤炭，咁神華股價好極有限。所以識買一定買燃氣股，首先符合國情，第二迎合需求
，真係搵唔到唔買嘅理由。
　　要揀燃氣股，就要睇間公司兩樣嘢，第一就係燃氣銷量，第二就係安裝費收入。唔好睇少安
裝費呢樣嘢，因為依家神州都係行網管式，你想用ＬＮＧ（液化天然气）煲水沖涼定係煮飯，都
係起樓時候幫你裝埋，所以無論新舊單位近呢十年都係咁起網管，重好似我哋細個叫一罐罐咩！
雖然昆侖能源係安裝費收入唔係話佔總收入太多，但低基數意味增長可以擴大，而佢又係近年來
爬升得最快嘅公司，所以前景看高一線。
　　另外，睇睇近期ＬＮＧ價格，張圖簡直係９０度升幅，９月２６日神州出廠均價重講緊每噸
３４９１蚊人仔，依家已經飆升到４１３４蚊人仔，升幅足足有一成八，真係神奇、頂級、超卓
。大行大和話，目前公司位於唐山嘅液化天然氣接收站正進行擴張及快速增長，所以依家低估值
且未反映下游業務前景，所以畀個「他屐」７﹒８銀，評級由「優於大市」升至「買入」。
　　睇返個股價圖，其實１７日起已經開始有炒作，至近股價累積升幅都有一成半，今日（２４
日）上午仲高見７﹒４２銀，突破近期條頸線位，另外條１０天線都發力而上，相信近期買力幾
強下。博客建議先等佢回一回，可能係７﹒２銀至７銀咁上下分段買入，如果呢兩日都跌唔落去
呢個位，就衝入去揸小小貨無妨，相信呢一波浪起碼炒一季，不過留意返今年農曆新年喺１月尾
，可能到時回暖，到咁上係不論贏輸都好走啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/10/2019
約翰遜停「三讀」 擬聖誕前大選
香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
中國故事23/10/2019
【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升 賺錢力沒改善
生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金