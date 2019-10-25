《傳聞共賞》 內地房產資金流向Ａ股；基金換馬買入落後內銀股



《昔日傳聞》 全球煉化項目合約降；三一國際拓展海外市場見效

金斯瑞開發治療惡性血液病有進展；基金沽內需股散貨

平安壹賬通洽租觀塘綠景ＮＥＯ全層，呎租料約３５元

本港上網月費醞釀價格戰；中金力拓財富管理業務

企業版同股不同權市場諮詢，難按計劃今年底前推出

內地水泥價呈新一波上升：郵儲銀行轉型大型零售商業銀行

內地汽車庫存續增；亞歐貨櫃航線運力提升影響運費

中國券商市場加速整合；手機品牌走出去搶佔海外市場

曠視科技擬在港掛牌下月上市聆訊

ＬＮＧ儲存設備需求增；險企投資收入續增

內地嬰幼兒配方奶粉商中國飛鶴通過在港上市聆訊

北水掃高光大控股；深圳國際物流項目收入增

恆生銀行不接納今年提取貸款的按揭申請

乾散貨運費看升；粵置步入收成期；氧化鋁價格高位徘徊

華為十月底內地開售首款摺疊屏幕手機Ｍａｔｅ Ｘ

硅谷天堂黃金擬來港上市籌資２億美元

五礦、江銅及紫金考慮競投巴裡克黃金公司贊比亞銅礦，涉資１０億美元

北水湧港有因；內地增加進口豬肉

光大集團擬重組，尋求明年集資至少１０億美元在港上市



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

