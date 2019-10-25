《傳聞》市場消息稱，內地房產市場降溫，資金加速流向Ａ股市場，有助Ａ股向上突破行情
，券商股可逢低吸，海通證券（０６８３７）昨日（２４日）微升收８﹒２２元，８元支持力強
。
市場消息稱，踏入第四季，基金換馬買入大落後的內銀股如工商銀行（０１３９８），憧憬
內地進一步放水，下降銀行存款準備金率，工行昨日升收５﹒６元，宜回落至５﹒４元至５﹒５
元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/10/2019 09:01
《傳聞》內地房產資金流向Ａ股；基金換馬買入落後內銀股
《傳聞》市場消息稱，內地房產市場降溫，資金加速流向Ａ股市場，有助Ａ股向上突破行情
，券商股可逢低吸，海通證券（０６８３７）昨日（２４日）微升收８﹒２２元，８元支持力強
。
市場消息稱，踏入第四季，基金換馬買入大落後的內銀股如工商銀行（０１３９８），憧憬
內地進一步放水，下降銀行存款準備金率，工行昨日升收５﹒６元，宜回落至５﹒４元至５﹒５
元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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