《魚缸博客》市況未穩宜部署內需股，青啤放榜前現價分段買入！

《魚缸博客》今日隻啤酒股百威亞太（０１８７６）放榜，第三季盈利縮水超過兩成三，股

價一度蒸發近８巴仙，估計有唔少抽到貨嘅缸友見勢色唔對就止賺左先。隨住百威新股熱潮逐步

減退，今日兩隻神州啤酒股反而有資金湧入，而青啤（００１６８）下星期一（２８日）就放榜

，今日亦有轉勢向上嘅跡象，所以博客都同大家分享下績前點部署。

首先睇大環境，今日個孖屐出現回吐，始終受制於２７０００點關口，而且下星期有花旗國

聯儲局議息，大行高佬預料雖然會減息，但可能同時宣告利率中期調整結束，加上脫歐繼續拖延

，會唔會解散國會大選亦係未知之數。所以喺孖屐環境咁唔明朗嘅情況下，可以部署番啲不時逆

市受捧嘅內需股。

而青啤就嚟放榜，對比起同業潤啤（００２９１）同百威亞太，佢嘅估值係最低，預測市盈

率（ＰＥ）為３２﹒５倍，而潤啤就高達５２﹒６倍，所以如果資金要部署番啤酒股，青啤有追

落後嘅潛力。

睇埋佢嘅股價走勢圖，今日結束五連跌回升番，１４天ＲＳＩ已經由噚日嘅３０上升到今日

嘅３９水平，意味缸友都開始積極部署番隻青啤。如果缸友都睇好嘅話，可以現價分段買入，如

果跌穿８月頭低位（４１﹒８銀）就好走人啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

