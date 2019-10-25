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即市新聞

25/10/2019 11:58

《魚缸博客》市況未穩宜部署內需股，青啤放榜前現價分段買入！

　　《魚缸博客》今日隻啤酒股百威亞太（０１８７６）放榜，第三季盈利縮水超過兩成三，股
價一度蒸發近８巴仙，估計有唔少抽到貨嘅缸友見勢色唔對就止賺左先。隨住百威新股熱潮逐步
減退，今日兩隻神州啤酒股反而有資金湧入，而青啤（００１６８）下星期一（２８日）就放榜
，今日亦有轉勢向上嘅跡象，所以博客都同大家分享下績前點部署。
　　首先睇大環境，今日個孖屐出現回吐，始終受制於２７０００點關口，而且下星期有花旗國
聯儲局議息，大行高佬預料雖然會減息，但可能同時宣告利率中期調整結束，加上脫歐繼續拖延
，會唔會解散國會大選亦係未知之數。所以喺孖屐環境咁唔明朗嘅情況下，可以部署番啲不時逆
市受捧嘅內需股。
　　而青啤就嚟放榜，對比起同業潤啤（００２９１）同百威亞太，佢嘅估值係最低，預測市盈
率（ＰＥ）為３２﹒５倍，而潤啤就高達５２﹒６倍，所以如果資金要部署番啤酒股，青啤有追
落後嘅潛力。
　　睇埋佢嘅股價走勢圖，今日結束五連跌回升番，１４天ＲＳＩ已經由噚日嘅３０上升到今日
嘅３９水平，意味缸友都開始積極部署番隻青啤。如果缸友都睇好嘅話，可以現價分段買入，如
果跌穿８月頭低位（４１﹒８銀）就好走人啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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