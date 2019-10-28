《傳聞》市場消息稱，內地將開啟新一輪央行整合重組，繼南北船合併之後，航空業可能是
下一個目標，南方航空（０１０５５）上周五（２５日）回落至４﹒７元水平，可投機性買入。
白雲山（００８７４）股價跌至２５元至２６元有支持，除了計劃分拆廣州醫藥上市之外，
據聞白雲山正發力開發仿製藥與創新藥，打造收入新增長點，２６元水平可低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/10/2019 09:01
《傳聞》內地航空央企重組；白雲山發力開發仿製藥及創新藥
《傳聞》市場消息稱，內地將開啟新一輪央行整合重組，繼南北船合併之後，航空業可能是
下一個目標，南方航空（０１０５５）上周五（２５日）回落至４﹒７元水平，可投機性買入。
白雲山（００８７４）股價跌至２５元至２６元有支持，除了計劃分拆廣州醫藥上市之外，
據聞白雲山正發力開發仿製藥與創新藥，打造收入新增長點，２６元水平可低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|樓市「胡」言28/10/2019
新按保拆解：首置客的槓桿加大幾多？
|國際動態28/10/2019
【多事之周】憧憬美減息 美重磅科技股放榜
|生財有道25/10/2019
【嚟緊炒D乜】恒地股價仍低可中長線部署 政府新策利地產發展
|FOCUS25/10/2019
【FOCUS】歐美齊開水喉 股市反應平平
|生財有道25/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：內銀可留意建行、中行
|國際動態25/10/2019
英貨櫃藏屍案 39死者全為中國人
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰