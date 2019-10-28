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即市新聞

28/10/2019 09:01

《傳聞》內地航空央企重組；白雲山發力開發仿製藥及創新藥

　　《傳聞》市場消息稱，內地將開啟新一輪央行整合重組，繼南北船合併之後，航空業可能是
下一個目標，南方航空（０１０５５）上周五（２５日）回落至４﹒７元水平，可投機性買入。
　　白雲山（００８７４）股價跌至２５元至２６元有支持，除了計劃分拆廣州醫藥上市之外，
據聞白雲山正發力開發仿製藥與創新藥，打造收入新增長點，２６元水平可低吸。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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