《傳聞》ＪＳ環球（０１６９１）擱置港上市

《傳聞》新股熱熾氣氛稍退，相繼有新股首日高開後急跌，市場消息指，小型家電品牌ＪＳ

環球生活（０１６９１）擱置在香港上市，為百威（０１８７６）９月上市帶來新股小陽春以來

，首度有新股煞停上市。

消息指，投資者認為公司發行的股票需求未達目標，而擱置上市。

ＪＳ環球生活原定最多集資約４﹒６２億美元（約３６億港元），並於上周五（２５日）定

價，於本周四（３１日）掛牌，惟至今未有定價信息。公司暫未回覆擱置上市一事。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

