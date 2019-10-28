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即市新聞

28/10/2019 09:09

《傳聞》ＪＳ環球（０１６９１）擱置港上市

　　《傳聞》新股熱熾氣氛稍退，相繼有新股首日高開後急跌，市場消息指，小型家電品牌ＪＳ
環球生活（０１６９１）擱置在香港上市，為百威（０１８７６）９月上市帶來新股小陽春以來
，首度有新股煞停上市。
　　消息指，投資者認為公司發行的股票需求未達目標，而擱置上市。
　　ＪＳ環球生活原定最多集資約４﹒６２億美元（約３６億港元），並於上周五（２５日）定
價，於本周四（３１日）掛牌，惟至今未有定價信息。公司暫未回覆擱置上市一事。


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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