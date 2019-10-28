《魚缸博客》中央政策助馬交，濠賭股企得穩銀娛（２７）可追落後

《魚缸博客》近期神州政府好似特別關照馬交，上個禮拜六（２６日）神州人大委會就授權

馬交對橫琴口岸澳方口岸延伸區實施管轄，話希望馬交同內地通行更加方便。咁講法，姐係神州

鼓勵更多人過大海？加上馬交政府最近嘅公布９月份旅客人數都增加咗成８巴仙，近排一眾濠賭

股可謂吐氣揚眉，有得升之餘仲好似企得幾穩。係依度，博客不得不說下濠賭入面嘅大佬－－銀

娛（０００２７）。

除咗上面講，濠賭股有神州依條大水喉射住，ＶＩＰ收入都係佢哋重要收入來源，所以如果

ＶＩＰ收入無得升，都只係「旺丁不旺財」。不過，可能近排神州同花旗國貿易談判傾得幾好，

人仔嘅走勢都靚仔晒，賭客手上嘅錢變相多咗，ＶＩＰ嘅客就開始多返。

另外，銀娛除咗係馬交嘅賭場，最近仲打算衝去東瀛國，競投大阪賭場度假村，業務都算向

多元化發展。最近，大行瑞信雖然下調咗銀娛嘅目標價到７０銀，但係睇好公司有強勁嘅管理團

隊及多元化產品，相信可以維持穩定市佔率。另一個大行細摩都出聲，依家係長線買入濠賭股嘅

好時機，而且仲首選銀娛，評級「增持」，目標價６４銀。

從公仔圖嚟睇，銀娛嘅升幅相比其他濠賭股較少，博客相信佢未來仲有追落後嘅空間。而且

最近股價都係５０銀附近企得幾穩，依家報５３銀水平仲可以買入，作中長線部署。另外，如果

跌穿５０銀就好止蝕離場啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

