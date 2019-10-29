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即市新聞

29/10/2019 09:00

《傳聞共賞》平安好醫生股東減持套逾１２億元，基金加注醫藥股

　《傳聞共賞》　平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元
　　　　　　　　基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季

　《昔日傳聞》　東曜藥業下月中上市，工銀國際為獨家保薦人
　　　　　　　　ＪＳ環球（０１６９１）擱置港上市
　　　　　　　　莊士機構（００３６７）推山頂百祿徑洋房，叫價１２億元
　　　　　　　　內地航空央企重組；白雲山發力開發仿製藥及創新藥
　　　　　　　　內地房產資金流向Ａ股；基金換馬買入落後內銀股
　　　　　　　　全球煉化項目合約降；三一國際拓展海外市場見效
　　　　　　　　金斯瑞開發治療惡性血液病有進展；基金沽內需股散貨
　　　　　　　　平安壹賬通洽租觀塘綠景ＮＥＯ全層，呎租料約３５元
　　　　　　　　本港上網月費醞釀價格戰；中金力拓財富管理業務
　　　　　　　　企業版同股不同權市場諮詢，難按計劃今年底前推出
　　　　　　　　內地水泥價呈新一波上升：郵儲銀行轉型大型零售商業銀行
　　　　　　　　內地汽車庫存續增；亞歐貨櫃航線運力提升影響運費
　　　　　　　　中國券商市場加速整合；手機品牌走出去搶佔海外市場
　　　　　　　　曠視科技擬在港掛牌下月上市聆訊
　　　　　　　　ＬＮＧ儲存設備需求增；險企投資收入續增
　　　　　　　　內地嬰幼兒配方奶粉商中國飛鶴通過在港上市聆訊　
　　　　　　　　北水掃高光大控股；深圳國際物流項目收入增
　　　　　　　　恆生銀行不接納今年提取貸款的按揭申請

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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