《傳聞》踏入第四季，醫藥股又再翻生。據悉基金再度加注醫藥股，特別是具中醫藥概念的
股份，將會受惠中醫藥現代化、產業化的中國中藥（００５７０），其中藥配方夥粒業務將會受
惠，３﹒５元料有支持力不弱。
市場消息稱，各大車企包括廣汽（０２２３８）部署推出多款新車，以配合年底車市銷售旺
季，預期車市銷售將有改善。近日車股普遍有不俗反彈，昨日（２８日）急升近５％的廣汽，短
期有力上試９元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/10/2019 09:01
《傳聞》基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季
《傳聞》踏入第四季，醫藥股又再翻生。據悉基金再度加注醫藥股，特別是具中醫藥概念的
股份，將會受惠中醫藥現代化、產業化的中國中藥（００５７０），其中藥配方夥粒業務將會受
惠，３﹒５元料有支持力不弱。
市場消息稱，各大車企包括廣汽（０２２３８）部署推出多款新車，以配合年底車市銷售旺
季，預期車市銷售將有改善。近日車股普遍有不俗反彈，昨日（２８日）急升近５％的廣汽，短
期有力上試９元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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