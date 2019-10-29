《傳聞》基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季

《傳聞》踏入第四季，醫藥股又再翻生。據悉基金再度加注醫藥股，特別是具中醫藥概念的

股份，將會受惠中醫藥現代化、產業化的中國中藥（００５７０），其中藥配方夥粒業務將會受

惠，３﹒５元料有支持力不弱。

市場消息稱，各大車企包括廣汽（０２２３８）部署推出多款新車，以配合年底車市銷售旺

季，預期車市銷售將有改善。近日車股普遍有不俗反彈，昨日（２８日）急升近５％的廣汽，短

期有力上試９元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

