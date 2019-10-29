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即市新聞

29/10/2019 09:19

《傳聞》抖音母企北京字節跳動科技最快明年首季來港上市

　　《傳聞》據《金融時報》報道，抖音母公司字節跳動考慮最快在明年第一季在香港上市。字
節跳動旗下知名ＡＰＰ有短視頻ＡＰＰ抖音，及新聞類ＡＰＰ今日頭條。在２０１８年１０月，
其市值已達到７５０億美元，當時還完成了由軟銀作保薦人的３０億美元融資。
　　據《路透社》指，字節跳動上半年的收入在７０億美元至８４億美元之間，並在６月份實現
了盈利。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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