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即市新聞

29/10/2019 09:05

《傳聞》平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元

　　《傳聞》市場消息指，平安好醫生（０１８３３）昨日（２８日）收市後，遭非執行董事、
前高盛私人銀行家羅肇華持有的Ｈｅｒｏ　Ｗａｌｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ配售２２５０萬股或２﹒
１％股份，配售價介乎５５﹒３至５６﹒８５元，較昨日收市價５８﹒６５元折讓３﹒１％至５
﹒７％，套現１２﹒４億至１２﹒８億元。
　　消息指今次交易後售股股東並無禁售期。花旗和瑞銀為安排行。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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