《傳聞》消息指中國飛鶴（６１８６）國際配售已獲足額認購

《傳聞》市場消息透露，內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴（０６１８６）國際配售部分已

獲足額認購。

據銷售文件披露，飛鶴以每股７﹒５元至１０元招股，發售８﹒９３３億股，集資規模約

６７億至８９﹒３３億元。公司預計１１月１３日掛牌上市。

飛鶴是次上市集資所得款項將用於償還離岸債務、潛在併購機遇，以及廠房運營資金、研發

和營運資本等。（ｂｉ）



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