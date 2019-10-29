《傳聞》市場消息透露，內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴（０６１８６）國際配售部分已
獲足額認購。
據銷售文件披露，飛鶴以每股７﹒５元至１０元招股，發售８﹒９３３億股，集資規模約
６７億至８９﹒３３億元。公司預計１１月１３日掛牌上市。
飛鶴是次上市集資所得款項將用於償還離岸債務、潛在併購機遇，以及廠房運營資金、研發
和營運資本等。（ｂｉ）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/10/2019 12:49
《傳聞》消息指中國飛鶴（６１８６）國際配售已獲足額認購
《傳聞》市場消息透露，內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴（０６１８６）國際配售部分已
獲足額認購。
據銷售文件披露，飛鶴以每股７﹒５元至１０元招股，發售８﹒９３３億股，集資規模約
６７億至８９﹒３３億元。公司預計１１月１３日掛牌上市。
飛鶴是次上市集資所得款項將用於償還離岸債務、潛在併購機遇，以及廠房運營資金、研發
和營運資本等。（ｂｉ）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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