《魚缸博客》新遊戲陸續上岸，ＱＱ（００７００）現價可吸納！

《魚缸博客》雖然就快臨近議息同期結，令到魚缸今朝走勢偏軟，不過萬大事有阿爺就唔駛

怕！就好似噚日有好幾隻區塊鏈概念嘅魚毛落鑊炒起，就因為國家主席習大大一句要大力推動區

塊鏈技術發展！所以身為龍頭嘅ＱＱ（００７００）又點會執輸呢！

不過，由於阿爺仲未確實要點樣實行區塊鏈，所以今日部分區塊鏈概念股都陸續回落返，但

之後又唔排除阿爺會不定時公布多Ｄ消息，所以區塊鏈呢個概念都會再成為中長線炒作概念！

講返ＱＱ，佢將會喺１１月１３日先公布季績，但佢旗下《和平精英》同及海外版

《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》吸金能力相當強，據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示

，單計八月份，呢兩隻ｇａｍｅ喺全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ同Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ嘅總收入

已經超過１﹒６億美金（約１２﹒５億港紙），按年勁升超過５倍，相信可以推動佢季績造好！

講埋佢最近嘅發展，ＱＱ今個月初推出第一人稱射擊遊戲《Ｃａｌｌ ｏｆ Ｄｕｔｙ》，

單係推出第一個星期，下載量已經突破１億大關，大嗱嗱吸金近２０００萬美金，即係接近

１﹒６億港紙。另外，ＱＱ旗下《獵人》同《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華版》遊戲都得到神州政府

獲批，後者仲要喺鼎鼎大名任天堂Ｓｗｉｔｃｈ嘅平台遊戲，即喺話ＱＱ代理嘅國行版

Ｓｗｉｔｃｈ遊戲機就嚟有得玩！馬力歐兄弟本來就已經喺傳統遊戲，相信今次一出都會喺神州

度帶嚟新熱潮！雖然呢幾項因素唔會反映喺第三季業績上，但佢第四季業績都會因為呢幾嘢而值

得憧憬！

此外，ＱＱ旗下全資公司「拳頭公司」（Ｒｏｉｔ）推出《英雄聯盟》十周年版本，除咗官

方舉辦十周年活動，仲有話拳頭公司將會開展格鬥類、卡牌類及射擊類嘅創作。另外《英雄聯盟

》手遊版預料將於明年首季推出，屆時有機會成為ＱＱ另一值得期待嘅遊戲。

仲有喺今個星期四（３１日），ＱＱ有份投資嘅新股中手游科技（００３０２）就會掛牌上

市。中手游除咗有７名重量級基石投資者撐實之外，都好受缸友們歡迎，因為佢公開發售超額認

購５３７倍，凍結資金超過７１６億銀，仲有望成為今年新股「凍資王」！相信佢上市首日會令

有一輪炒作，有望順勢帶挈ＱＱ股價上升添！

睇返公仔圖，ＱＱ嘅保力加通道雖然有稍為向下嘅跡象，不過見佢噚日低見３１６﹒２銀後

開始回升返，如果「孖屐」冇咩特別利淡消息出嚟嘅話，相信都可以守得住噚日低位。目前

ＲＳＩ大約喺４０位置，現價回落低吸都博得過，短線「他屐」暫時睇今個月高位３３４銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

